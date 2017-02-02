В областной научной библиотеке состоялось открытие авторской литературной программы Дмитрия Коржова «Те, кого люблю»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

На встречу с Дмитрием Коржовым, известным в Мурманске прозаиком, поэтом, журналистом, критиком, членом Союза писателей России, собрались почитатели поэзии. В течение года Дмитрий планирует провести цикл лекций, на которых расскажет о плеяде литераторов, внесших существенный вклад в культуру России.

Первую лекцию Дмитрий посвятил творчеству поэта второй половины ХХ века Владимира Соколова - кавалера ордена Кирилла и Мефодия, лауреата Государственной премии СССР, Государственной премии России им. А. С. Пушкина, Международной премии имени Н. Вапцарова и Международной Лермонтовской премии.

Участники встречи с интересом разглядывали пожелтевшие газетные страницы газеты «Комсомольская правда» от 1 июля 1948 года, на которых было напечатано первое стихотворение Владимира Соколова «Памяти товарища». Первая книга Соколова «Утро в пути» вышла в 1953 году. Многие стихотворения Соколова посвящены тверской земле.

Дмитрий Коржов, исследуя истоки поэтического творчества, представил собственное видение поэзии Владимира Соколова и попытался определить, был ли Соколов таким уж «тихим лириком», каковым его принято считать, и какое место он занимал в ряду других поэтов-шестидесятников.

На встрече звучали стихи поэта в исполнении автора программы и его друзей - Дмитрия Ермолаева, Сергея Юдкова, актеров Сергея Гронского, Андрея Боброва. Поэт Владимир Сорокажердьев рассказал о своем впечатлении от литературного дара этого тончайшего лирика. Участники литературной программы также познакомились с поэтическими сборниками разных лет из фонда библиотеки, которые позволили вспомнить произведения уходящей лирической эпохи ХХ века.