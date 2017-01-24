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Мурманская область. Арктика24.01.17 11:15

В областной научной библиотеке стартовал лекторий «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Лекционная площадка будет работать в течение года на базе Центра экологической культуры областной научной библиотеки под патронатом Ассоциации научных обществ Мурманской области и Кольского центра охраны дикой природы.  Лекторы расскажут слушателям о географии, геологии, гидрологии, биологии и экологии, истории и культуре Мурманской области.

Первая встреча называлась «Кольский. Знакомый незнакомец». Ее провела Ольга Петрова -  руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра  Российской Академии Наук, член Русского ботанического общества. Участники лектория узнали, почему горы Хибины такие невысокие, растут ли на северной земле орхидеи, есть ли у нас вечная мерзлота и что такое «строматолиты». Лекция была проиллюстрирована слайдами о природе, животном мире Кольского полуострова, диаграммами, схемами научных исследований в этих областях, а также отчетами походов и экспедиций.

Прекрасными дополнением к рассказу стали издания из фонда библиотеки: фотоальбомы Семена Майстермана «Кольское Заполярье», «Кольский полуостров», литература о заповедниках и заказниках Мурманской области.

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