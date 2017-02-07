В Общественной палате Мурманской области нового состава «распределили портфели»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 3 февраля состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты нового (пятого) состава.

На заседании были избраны секретарем палаты - Мананков Юрий Юрьевич, заместителем секретаря - Бакшевников Николай Александрович.

Председателями комиссий палаты стали: Величко Юлия Владимировна - комиссии по вопросам социальной сферы и делам ветеранов; Раскина Диана Ароновна - комиссии по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений; Кузьмин Алексей Петрович - комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам.

Членами региональной Общественной палаты были выдвинуты предложения для включения в план работы на текущий год.