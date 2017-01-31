В Оленегорске полицейскими задержан подозреваемый, который во время драки сильно укусил противника за носа

В полицию Оленегорска поступило сообщение о том, что у дома по улице Парковая произошёл конфликт между двумя мужчинами, переросший в драку. В ходе неё одному из участников были причинены серьёзные телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Потерпевшего 1988 года рождения с повреждениями мягких тканей лица направили в медицинское учреждение. Врачи квалифицировали травму носа, полученную им в результате укуса нападавшего, как неизгладимую.

На месте происшествия полицейскими в качестве подозреваемого был установлен и задержан неработающий 29-летний мужчина. Выяснилось, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый пояснил, что драка с потерпевшим произошла в результате внезапно возникшей неприязни.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции города Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.