В Оленегорске проходят соревнования по хоккею в рамках программы 57 Праздника Севера учащихся

В соответствии с планом работы Министерства и образования Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 2 - 4 марта в Ледовом дворце спорта Оленегорска проходят областные соревнования по хоккею в старшей возрастной группе 13-15 лет по программе 57 Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях принимают участие 85 учащихся в составе 6 команд из 4 муниципальных образований Мурманской области. Мурманск представляют 2 команды - комплексная спортивная школа олимпийского резерва и детско-юношеская спортивная школа № 6, город Оленегорск - команда «Горняк», город Полярные Зори - команда комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Колатом», ЗАТО г. Североморск – команда детско-юношеской спортивной школы № 3, ЗАТО Александровск – команда детско-юношеской спортивной школы г. Снежногорска.

По итогам игр главная судейская коллегия определит лучших игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий».

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Игроки команд победителей и призёров будут награждены медалями 57 Праздника Севера учащихся, грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, абсолютные чемпионы - лентами чемпионов.

Начало мероприятия в 11.00