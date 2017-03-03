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Мурманская область. Арктика03.03.17 08:30

В Оленегорске проходят соревнования по хоккею в рамках программы 57 Праздника Севера учащихся

В соответствии с планом работы Министерства и образования Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 2 - 4 марта  в Ледовом дворце спорта Оленегорска проходят областные соревнования по хоккею в старшей возрастной группе 13-15 лет по программе 57 Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях принимают участие 85 учащихся в составе 6 команд из 4 муниципальных образований Мурманской области.  Мурманск представляют 2 команды -  комплексная спортивная школа олимпийского резерва и детско-юношеская спортивная школа № 6, город Оленегорск - команда «Горняк», город Полярные Зори - команда комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Колатом», ЗАТО г. Североморск – команда детско-юношеской спортивной школы № 3, ЗАТО Александровск – команда детско-юношеской спортивной школы г. Снежногорска.

По итогам игр главная судейская коллегия определит лучших игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий».

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Игроки команд победителей и призёров будут награждены медалями 57 Праздника Севера учащихся, грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, абсолютные чемпионы - лентами чемпионов.

Начало мероприятия в 11.00

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