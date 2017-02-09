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Мурманская область. Арктика09.02.17 09:02

В Оленегорске состоится XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

11-12 февраля в оленегорском Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». В этом году он посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Организатор фестиваля - областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их городов Мурманск, Оленегорск, Гаджиево, Снежногорск, Полярные Зори, поселков Кильдинстрой, Спутник, Алакуртти, Печенга, Протоки и Зеленоборский.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней. 11 февраля в 13.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится торжественное открытие фестиваля, а в 14.30 стартуют конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения». В 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

12 февраля в 13.15 состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых», а в 14.00 лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение одаренных авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.

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