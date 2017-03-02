Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда, в ходе которой выявлены нарушения в ООО «Севмонтаж», осуществляющего деятельность по производству электромонтажных и иных строительно-монтажных работ.

Установлено, что одному из работников предприятия свыше двух месяцев не выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск в сумме более 60 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в Следственное управление СК РФ по Мурманской области направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам рассмотрения материала в отношении директора ООО «Севмонтаж» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1. УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Кроме того, прокуратурой округа в отношении юридического лица – ООО «Севмонтаж» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Также по результатам проверки директору ООО «Севмонтаж» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере оплаты труда.