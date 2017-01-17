В период новогодних праздников мурманчанин пытался провезти в страну пистолет и патроны

Как сообщает Мурманская таможня, в новогодние праздники в МАПП «Борисоглебск» у 45-летнего мурманчанина были изъяты предметы, похожие на пневматический пистолет «Gietcher SS P226-S5» с маркировкой «SMG NY Inc., USA, Warning Not a toy», мелкокалиберные патроны в количестве 268 штук (калибр 5,6 мм) и охотничьи патроны в количестве 25 штук (калибр 70 мм).

Предметы обнаружены таможенным инспектором в ходе таможенного контроля и осмотра транспортного средства, на котором прибыл в пункт пропуска мужчина в качестве водителя.

Сам он проследовал по зелёному коридору, пассажирскую таможенную декларацию не заполнял, о наличии предметов, подлежащих письменному декларированию, при устном опросе не заявлял. По результатам экспертизы правонарушение будет квалифицировано, возбуждено дело и определена мера ответственности.

Окончательное заключение по этому случаю даст назначенная экспертиза.

Всего в течение новогодних праздников в пограничных автомобильных пунктах пропуска таможенными инспекторами выявлено 30 административных правонарушений, из них в МАПП «Лотта» выявлено 9 правонарушений, в МАПП «Салла» – 13 правонарушений, в МАПП «Борисоглебск» – 8 правонарушений.