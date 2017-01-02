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Мурманская область. Арктика02.01.17 16:59

В первый день нового года в Мурманской области появились на свет 13 малышей

В регионе первым новорожденным малышом в новом году стал мальчик Владимир, который родился в Мурманском областном перинатальном центре 1 января 2017 года в 0 часов 1 минуту (вес – 3060 г, рост – 51 см).

Маму ребёнка поздравили заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Роман Дурягин поздравил маму мальчика, жительницу района Росляково Дарью Антипову от имени губернатора Марины Ковтун и правительства Мурманской области, а также вручил ей цветы и сертификат на 30 тысяч рублей.

«Традиция поздравлять первого новорожденного в году призвана стимулировать рождаемость, показать, что женщины нашего края рожают и хотят рожать. Доказательством тому служит то, что первый ребёнок 2017 года уже третий в этой семье», - сказал Роман Дурягин.

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, в первый день 2017 года в области родилось тринадцать детей: шесть детей в Мурманском областном перинатальном центре, три в роддоме Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи, два - в родильном доме № 3 и по одному ребёнку в Апатитско-Кировской и Оленегорской больницах. Все дети здоровы и чувствуют себя хорошо.

Напомним, по оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 ноября 2016 года составила 758,8 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 3,3 тысячи человек (на 0,4%). По итогам десяти месяцев отмечается снижение рождаемости, что в основном обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,5%.

 

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