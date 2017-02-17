В Полярном откроется выставка объединения декоративно-прикладного творчества «Фантазеры»

18 февраля в 14.30 в Городском центре культуры «Север» г.Полярный состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега, который откроет череду развлекательных мероприятий для жителей и гостей города Полярного.

Объединение декоративно-прикладного творчества «Фантазеры» представит выставку своих творений. Самых маленьких гостей порадуют аквагрим и сувениры из воздушных шаров, а также беспроигрышная лотерея.

Талантливые артисты художественной самодеятельности Централизованной клубной системы г. Полярного подарят зрителям свои лучшие творческие номера.