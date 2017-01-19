В Полярном прошёл вечер изящной словесности «Страна Любовь»

В Городском Центре культуры «Север» для участников клуба «Дети войны» состоялся вечер изящной словесности «Страна Любовь», посвященный 85-летию со дня рождения советской и российской поэтессы Риммы Казаковой.

Участники мероприятия познакомились с основными вехами биографии поэтессы и ее литературным творчеством, а также прочитали некоторые стихотворения. Гости вечера смогли не только послушать произведения любовной лирики, но и насладиться песнями, написанными на стихи поэтессы в исполнении звезд российской эстрады - Александра Серова, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова.