В Полярном состоится XVIII гала-концерт творческих коллективов ЗАТО Александровск

15 января в 15.00 в Городском Центре культуры «Север» состоится XVIII гала-концерт творческих коллективов ЗАТО Александровск «Творческие пути или куда заведет Новый Год!».

По традиции все три города - Полярный, Гаджиево, Снежногорск по очереди принимают на своих концертных площадках друзей и коллег из соседних городов. На этот раз творческой площадкой для коллективов городов станет Полярный. Зрителей ждут не только лучшие номера артистов, но и сюрпризы.