В Полярном состоялся IX открытый фестиваль творчества военнослужащих, сотрудников полиции, МЧС городов ЗАТО Мурманской области «Таланты в погонах»

В Городском центре культуры «Север» состоялся IX открытый фестиваль творчества военнослужащих, сотрудников полиции, МЧС городов ЗАТО Мурманской области «Таланты в погонах».

Участники фестиваля представили на суд жюри и зрителей свои творческие номера. По итогам конкурса участники были награждены дипломами и сувенирной продукцией с символикой фестиваля. Приз зрительских симпатий достался матросу Михаилу Баеву за песню «Два орла». Памятными дипломами от Командующего Краснознамённой Кольской флотилией разнородных сил были удостоены матросы Максим Олейник и Роберт Рамазанов.

Специальные дипломы от Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск были вручены: старшине 1 статьи Александру Погибелеву в номинации «Верность долгу. Любовь к искусству», старшему матросу Татьяне Ильяной в номинации «Звездный образ» и матросу Михаилу Баеву в номинации «Арт-захват».