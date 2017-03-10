В Полярном состоялся концерт «Любимым, нежным и родным!», посвященный Международному женскому дню

В канун прекрасного женского праздника сотрудники Городского центра культуры «Север» провели праздничную концертную программу «Любимым, нежным и родным!»

Самые тёплые и нежные слова в адрес прекрасной половины человечества звучали как со сцены, так и в видеопоздравлениях. Творческим подарком для гостей вечера стали номера солистов и участников художественной самодеятельности. Все желающие смогли посетить выставку-продажу подарков для женщин, мастер-класс по изготовлению «конфетного цветка», принять участие в фотосессии, а также получить маленькие приятные сюрпризы в виде миниоткрыток.