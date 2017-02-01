В Полярнозоринском энергетическом колледже появятся новые специальности

27 января для проведения процедуры лицензирования в Полярнозоринский энергетический колледж прибыли представители отдела контроля и надзора Министерства образования и науки Мурманской области.

По результатам лицензионной проверки ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж» получил право на ведение образовательной деятельности по 4 новым программам подготовки специалистов среднего звена и 1 программе подготовки квалифицированных рабочих-служащих (дополнительно к уже имеющимся программам). Среди новых специальностей: банковское дело, экономика и бухгалтерский учёт, право и судебное администрирование, сварочное производство.

Кроме того рассматривается вопрос о реализации новых образовательных программ в форме заочного обучения.

Образовательное учреждение работает в Полярных Зорях с 1969 года. Выпускники колледжа трудятся на Кольской АЭС и в подрядных организациях, Сбербанке России. Несмотря на почтенный возраст учреждения, учиться здесь интересно и комфортно. За последние несколько лет значительно улучшилась материально-техническая база, в учебных классах и мастерских сделан ремонт, создан тренажерный зал для учащихся, произведена замена напольного покрытия в спортивном зале.

Администрация Полярнозоринского энергетического колледжа старается идти в ногу со временем и ориентироваться на актуальный запрос работодателей, именно по этому принципу вводятся новые специальности.