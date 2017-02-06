В Полярных Зорях Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» стало известно, что один из руководителей муниципального дорожного хозяйства г.Полярные Зори совершил мошенничество с использованием служебного положения.

Оперативники в ходе проверки установили, что житель города Полярные Зори 1985 года рождения, занимая руководящую должность в одном из управлений городской администрации, имел полномочия по заключению муниципальных договоров на осуществление ремонта дорог. В 2015 году управлением городского хозяйства г.Полярные Зори с одной из фирм города был заключен муниципальный контракт на проведение ремонта дорог. По условиям контракта, после окончания зимы организация должна была в рамках гарантии своей работы осуществить ямочный ремонт дороги. Данная работа организацией была выполнена весной в полном объёме.

В целях хищения бюджетных средств руководитель управления оформил фиктивный договор с другой фирмой, зарегистрированной в г.Апатиты, на выполнение ямочного ремонта дороги после окончания зимы, который по факту был уже проведён другой организацией. В ходе проверки полицейские установили, что фирма, с которой был заключен фиктивный договор, не имела в своем штате работников, а только директора.

На счёт подставной фирмы за якобы проведенный её работниками ямочный ремонт дороги были перечислены бюджетные средства в сумме 70 тысяч рублей. Данные денежные средства в дальнейшем были распределены между руководителем управления и директором подставной фирмы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества с использованием служебного положения в отношении чиновника следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.