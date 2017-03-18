В Полярных Зорях построят сноупарк

Одним из победителей открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов признан проект по созданию сноупарка в Полярных Зорях. Конкурс проводится Госкорпорацией «Росатом».

Инициатива создания сноупарка в Полярных Зорях принадлежит самим сноубордистам. Автором проекта является Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области».

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» славится всегда качественно подготовленными горнолыжными трассами разной категории сложности. Но до последнего времени на Лысой горе отсутствовала современно оборудованная зона для сноубординга.

В рамках реализации проекта будет закуплено и установлено различное оборудование, проведена серия спортивных мероприятий. Создание новой площадки даст возможность не только для активного и безопасного времяпрепровождения, но позволит расширить спектр, масштаб и формат многих спортивных мероприятий.

Проект по созданию сноупарка получил поддержку со стороны администрации муниципального образования, Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и лично главы города. На своей странице в социальных сетях Максим Пухов поспешил сообщить о хорошей новости.

Опыт участия в подобных конкурсах имеют многие полярнозоринские общественные организации. При поддержке ГК «Росатом» в городе уже реализовано множество проектов: Наш парк, Кабинет здорового ребенка в МСЧ № 118, мотокросс, площадка для военно-спортивной подготовки в ПЭК и другие.