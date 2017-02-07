В Полярных Зорях продолжится работа по созданию праздничного оформления города

В этом году на центральной городской площади и в парке города Полярные Зори были установлены новогодние композиции из светящихся фигур. Дед Мороз, снеговик и олени пришлись по душе горожанам. Такой красоты, по мнению многих, в городе атомщиков не было никогда.

Администрацией города принято решение продолжить работу по украшению городской среды. На сегодняшний день рекламным агентством «Идея» (г.Мурманск) подготовлен проект по оформлению города Полярные Зори к праздникам. Среди предложений много ярких фигурок животных, гирлянд, композиций. Проект дорогостоящий и рассчитан не на один год. Как отметил глава города Максим Пухов, варианты световых украшений обязательно будут представлены на общественное обсуждение.