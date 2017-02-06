Мурманская область. Арктика06.02.17 11:14
В Полярных Зорях пройдут ледовые гонки на автомобилях
11-12 февраля в городе атомщиков состоится первый этап открытых спортивных мероприятий по автомногоборью и ледовым гонкам. Традиционно старты пройдут на водоёме завода «Гранит» (13км. автодороги Полярные Зори - Африканда).
11 февраля разыграется борьба за звание лучшего в дисциплине «автомногоборье», кстати, участие принять может любой желающий. В воскресенье, 12 февраля, состоятся ледовые баталии с участием спортивных болидов со всей Мурманской области. Впервые в рамках данного спортивного мероприятия состоится красш-тест отечественных автомобилей.
Начало соревнований 12.00.
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