В Полярных Зорях пройдут ледовые гонки на автомобилях

11-12 февраля в городе атомщиков состоится первый этап открытых спортивных мероприятий по автомногоборью и ледовым гонкам. Традиционно старты пройдут на водоёме завода «Гранит» (13км. автодороги Полярные Зори - Африканда).

11 февраля разыграется борьба за звание лучшего в дисциплине «автомногоборье», кстати, участие принять может любой желающий. В воскресенье, 12 февраля, состоятся ледовые баталии с участием спортивных болидов со всей Мурманской области. Впервые в рамках данного спортивного мероприятия состоится красш-тест отечественных автомобилей.

Начало соревнований 12.00.