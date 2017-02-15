В Полярных Зорях стартовала Спартакиада «Спорт АЭС–2017»

14 февраля в Полярных Зорях состоялось торжественное открытие IX зимней Спартакиады работников АО Концерн «Росэнергоатом». Парад команд участниц спартакиады «Спорт АЭС–2017» прошёл на центральной городской площади в присутствии многочисленных зрителей. С напутственным словом от лица хозяев мероприятия выступил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. От имени горожан спортсменов и гостей Спартакиады поприветствовал Максим Пухов. Отметив высокий уровень организации соревнований, глава города пожелал честной борьбы всем участникам соревнований.

В этом году старты посвящены 25-летию со дня основания концерна.

Участие в Спартакиаде примут сильнейшие спортсмены девяти АЭС России: Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской АЭС, а также центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

Самой многочисленной будет команда Кольской АЭС (43 человека).

В течение четырёх дней 230 атлетов будут состязаться в пяти дисциплинах: полиатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, сноуборде, шахматах.

Вчера состоялся первый этап лыжных гонок, следующие старты пройдут сегодня и 17 февраля. 14 февраля на горнолыжном комплексе «Салма» стартовали соревнования по слалому. В городском Дворце культуры начался шахматный турнир, а в спортивном зале учебно-тренировочного пункта № 2 Кольской АЭС - состязания по полиатлону (стрельба и силовая гимнастика).

Сегодня на горнолыжные склоны выйдут сноубордисты.

16 февраля полиатлонисты примут участие в лыжной гонке.

16 и 17 февраля на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» пройдёт самый зрелищный этап «СпортАЭС-2017» - параллельный слалом–гигант у горнолыжников и сноубордистов.

В заключительный день соревнований, 17 февраля, на лыжном стадионе пройдут спринт-эстафеты.

В 18.00 в большом зале городского Дворца культуры состоится торжественное закрытие IX зимней Спартакиады работников концерна Росэнергоатом» «Спорт АЭС–2017».