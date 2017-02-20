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Мурманская область. Арктика20.02.17 11:36

В Полярных Зорях завершилась акция «Поделись теплом»

Комплексный центр социального обслуживания населения города Полярные Зори оказывает поддержку многим категориям граждан. В жизни случаются разные ситуации, вынуждающие просить о помощи.

Уже не в первый год работники центра по примеру своих коллег из других городов России проводят акцию «Поделись теплом», смысл которой заключается в сборе зимней одежды для нуждающихся.

С 9 января по 17 февраля в отделении срочного социального обслуживания проходила благотворительная акция по сбору тёплой одежды и обуви, бывших в употреблении, для малоимущих граждан, а также для лиц без определенного места жительства. Жители города атомщиков активно участвуют в проведении подобных акций. Они приносят в отделение срочного социального обслуживания самое необходимое: тёплые мужские, женские и детские куртки, пальто, шапки, свитера, варежки, шарфы, шерстяные носки и др.

За время проведения акции было собрано свыше 800 единиц одежды и обуви.

24 семьи были обеспечены добротными зимними вещами. Им было выдано 202 единицы одежды. Много теплых вещей получили 19 неработающих граждан, из них 10 лиц без определенного места жительства.

16 февраля состоялся выезд мобильной бригады в отдалённый посёлок Африканда-1, где тёплую одежду получили нуждающиеся, независимо от возраста и категории граждан.

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