В посёлке Спутник проблемы, связанные с сетями теплоснабжения Минобороны России, будут решать гражданские

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора вчера провёл совещание, посвященное проблемам с отоплением в многоквартирных домах в посёлке Спутник. В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, и.о. главы администрации поселка Печенга Александр Быстров, представители командования Северного флота, регионального штаба ОНФ в Мурманской области, а также организаций АО «ГУ ЖФ», ООО «Промвоенстрой», обслуживающих объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры Минобороны РФ.

Евгений Никора потребовал от представителей АО «ГУ ЖФ» и ООО «Промвоенстрой» принять исчерпывающие меры по нормализации теплоснабжения жилого фонда и детского сада.

Участники совещания выработали план мероприятий по решению проблемных вопросов, связанных с техническим состоянием и эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения Минобороны России в посёлке Спутник, а также обеспечением нормативного предоставления потребителям услуг теплоснабжения.

Вопрос оказания качественной услуги по отоплению в посёлке Спутник взят на особый контроль региональным госжилнадзором, для чего в ближайшее время сотрудниками Государственной жилищной инспекции будет проведена внеочередная проверка.