В посёлке Ура-Губа повторно обнаружен подпольный цех по переработке краба

1 февраля сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий в п.Ура-Губа Мурманской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, осуществлявших переработку и хранение продукции незаконно добытого камчатского краба.

В результате мероприятий был обнаружен кустарный цех, а также два места хранения готовой к реализации крабовой продукции. К моменту начала мероприятий, в цехе, в антисанитарных условиях, осуществлялась варка и переборка крабового мяса. Двое работников данного производства задержаны.

С места происшествия изъята расфасованная продукция переработки камчатского краба общим весом около 2 тонн, рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей. По имеющейся информации деликатесы предназначались для реализации в ресторанных сетях Санкт-Петербурга и Москвы.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району напоминает, что ранее, в октябре 2016 года, в результате проведения комплексной межведомственной операции в указанном населенном пункте Пограничным управлением была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконной добычей и поставками морских биологических ресурсов в центральные регионы Российской Федерации.