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Мурманская область. Арктика20.01.17 06:55

В правительстве Мурманской области наградили предпринимателей – победителей регионального этапа II Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

В рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области вчера состоялось награждение предпринимателей – победителей и участников регионального этапа II Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В 2016 году он проводился в регионе впервые. Победители будут представлять регион на федеральном этапе.

В конкурсе приняли участие предприниматели, чья деятельность служит достижению общественно полезных целей – обеспечивает занятость и поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Благодарственными письмами губернатора Мурманской области поощрены студия документальных фильмов «Рек.А» (производство историко-документальных фильмов и видеороликов) – в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности»; школа-студия развития и увлечений «Солнечный дом» – в номинации «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей»; социальная служба «Сияние» (обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому) – в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»; мурманский беговел-клуб «Северный ветерок» (спортивные развивающие занятия с детьми от 1,5 лет, организация соревнований и семейно-спортивных мероприятий) – в номинации «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении», школа танцев «HOLA» (единственная школа социальных танцев в Мурманской области, проводит обучение по 12 танцевальным направлениям) – в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности»; Мурманская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» (проект «Рука помощи» – предоставление услуг присмотра и ухода гражданам, утратившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, находящимся на постельном режиме и нуждающимся в постоянном уходе) – в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

«Эти предприниматели особо ценны для нас, они решают проблему более активной интеграции в общество целого ряда социальных групп. Вы создаете возможности для их трудоустройства, повышения благосостояния и морального благополучия, помогаете обрести веру в себя, это очень важно. Ваша деятельность, которую так и хочется назвать миссией, находится на стыке бизнеса и благотворительности, вам сложно конкурировать с бизнесменами, ориентированными только на получение прибыли. Вот почему оказание государственной поддержки «социальным предпринимателям» особенно важно. Мы хотели бы, чтобы число участников таких социальных проектов и программ постоянно увеличивалось», – отметила, обращаясь к победителям конкурса, глава региона.

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