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Мурманская область. Арктика07.01.17 16:36

В праздничном угаре звучат угрозы убийством родным и близким

В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать случаи бытового насилия. Так, в отдел полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратилась пожилая женщина. Она сообщила полицейским, что 2 января её 40-летний сын, находясь в состоянии опьянения, угрожал убить её. Причиной конфликта стал отказ матери отдать сыну деньги для приобретения спиртных напитков. Женщина пояснила полицейским, что сын неоднократно угрожал ей, и она боится, что он действительно когда-нибудь реализует свои угрозы.

Полицейскими были опрошены соседи, которые подтвердили, что в указанное время в квартире, где проживает пожилая женщина вместе с сыном, были слышны крики с угрозами. По словам жителей подъезда, сын заявительницы нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками.

По факту в отношении ранее не судимого жителя Мурманска 1976 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

В Кольском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя посёлка Минькино, который в ходе конфликта высказывал угрозы убийством своей жене. О том, что муж угрожает убить её, сообщила потерпевшая 1994 года рождения, позвонив в полицию 2 января около 6 утра. Прибывшие на место вызова сотрудники патрульно-постовой службы установили, что ранее не судимый житель Молочного 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения, угрожает своей жене.

Дебошир был доставлен в отдел полиции. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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