В праздничные дни состоится пробег на снегоходах в заброшенный посёлок Гранитный

25 февраля года в рамках фестиваля «Снежный вихрь» и Дня защитника Отечества состоится городской проект «Встреча однополчан» - пробег на снегоходах в заброшенный посёлок Гранитный, где в годы Великой Отечественной войны располагалась база торпедных кораблей Северного флота.

Этот пробег посвящён памяти погибших солдат во время Великой Отечественной войны. В память тех, кто, забыв про страх, голод, холод, усталость, сражались за наше светлое будущее, за мирное небо над головой. Они живы, пока жива память о них...

Наша справка:

Гранитный - бывший посёлок в Мурманской области России. Военно-морская база Северного флота СССР на Мурманском берегу Кольского полуострова. Основана 29 февраля 1944 года. В годы Великой Отечественной войны и до начала 1980-х годов здесь была база торпедных катеров, которой во время войны командовал капитан I ранга Александр Осипович Шабалин.

Бригада капитана первого ранга Александра Кузьмина участвовала в легендарной операции под названием «Вест», нацеленной на разгром немецко-фашистской группировки в Заполярье. Храбрый юнга Саша Ковалев за три неполных месяца службы на торпедном катере участвовал в четырнадцати боевых походах. Он удостоен Ордена Красной звезды и медали Ушакова. Орденом Отечественной войны 1 степени его наградили посмертно.

База расформирована в 1996 году. 29 сентября 2006 законом Мурманской области населённый пункт Гранитный в связи с отсутствием проживающего населения был упразднён.