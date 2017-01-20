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Мурманская область. Арктика20.01.17 13:45

В предпраздничных учениях приняли участие военнослужащие отдельного морского инженерного батальона СФ

Накануне своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи. Особенностью проводимого учения стало совершенствование навыков военнослужащих действовать в зимних условиях Кольского Заполярья.

На учебном полигоне в районе посёлка Щукозеро военнослужащие подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий с применением путепрокладчика БАТ-2.

Задачи инженерной разведки военнослужащие выполняли в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы, которые использовали дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны для стрелкового оружия. Инженеры продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий – личный состав отработал элементы блокирования условного противника, встречного боя и огневого поражения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках занятия, военнослужащие преодолели минно-взрывные заграждения с применением современных образцов вооружения и военной техники. 

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