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Мурманская область. Арктика09.01.17 10:49

В прошлом году жители города атомщиков давали новорожденным редкие имена

Отделом ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией за 2016 год всего было зарегистрировано 630 актов гражданского состояния. В том числе зарегистрировано 173 акта о рождении. Из числа зарегистрированных детей - 83 составили мальчики, 90 девочки. Зарегистрировано рождение 3 пар двойняшек.

В прошлом году отмечено появление редких имён мальчиков: Эрик, Лев, Тимур, Всеволод, Владислав, Тихон, Демьян, Захар, Клим, Потап, Вячеслав, Роман, Артемий, Демид, Руслан, Георгий. У девочек наиболее редко встречающимися стали имена:  Альбина, Таисия, Милена, Анжелика, Элина, Ева, Малика, Марья, Диана, Маргарита, Рада, Виолетта, Василина, Златослава, Влада, Стефания, Ангелина, Пелагея, Велена.

Самым популярными именами года стали: у мальчиков - Максим, Артём, Александр; у девочек – Мария, Алиса, Анастасия.

58 - семей города зарегистрировали рождение первенца, 76 - второго ребёнка, 30 - третьего ребенка, 5-четвертого ребёнка, 2 семьи пятого ребёнка, 1-шестого, 1-седьмого.

86.7% детишек родилось в зарегистрированном браке. Рождение 23 детей зарегистрировано одинокими матерями. 1 ребёнок родился у матери до 18 лет.

В течение 2016 года оформлено 211 актов о смерти. Из общего числа зарегистрированных мужчины составили - 109 (средний возраст 59 лет), женщины - 102 (средний возраст 69 лет). Наибольшее количество умерших (150 человек) старше 55 лет.

Марш Мендельсона в прошлом году прозвучал для 123 пар. 67 пар, по их желанию, зарегистрировали брак в торжественной обстановке. 7 пар не явились на регистрацию брака. Впервые вступили в брак 136 человек (75 мужчин и 61 женщина). Зарегистрировали брак с иногородними гражданами 9 пар. Зарегистрировано браков гражданами, не проживающими в регионе - 63.

Расторгли брак 90 супружеских пар (75 – по решению суда, 14 –по взаимному согласию супругов, 1 - по заявлению одного из супругов и приговору суда об осуждении на срок свыше 3-х лет).

За этот период произвели перемену фамилии, имени или отчества 9 граждан. 

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