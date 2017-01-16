Проведенный по инициативе ОНФ в Мурманской области отбор проб воды в Сафоново вновь выявил нарушения нормСТОЛИЦА: Погода против мурманчан – город завален снегом, сорвана акция «Первый рассвет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.01.17 17:26

В рамках «правительственного часа» депутаты поговорили о высокой колейности

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. В нём участвовали: депутаты регионального парламента, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Чернышенко, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, руководители органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области. Вел заседание председатель областной думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели 13 вопросов.

В рамках «правительственного часа» была представлена информация областного Минтранса о содержании автодорог регионального и межмуниципального значения в зимний период. По словам главы ведомства Дмитрия Соснина, с 1 по 9 января 2017 года осуществлялось перекрытие ряда автодорог в связи с неблагоприятными погодными условиями. Немало нареканий вызвало у депутатов состояние дворовых территорий, обслуживание которых находится в компетенции управляющих компаний. Были подняты проблемы конкретных муниципалитетов: обеспечение освещенности дороги в Росляково, высокая колейность участка в районе г.Снежногорска, расчистка улиц посёлка Никель.

О результатах мониторинга технологических отключений на объектах и системах жизнеобеспечения Мурманской области с начала отопительного периода 2016-2017 годов депутатов проинформировал министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский. Согласно представленной им информации, почти половина всех отключений от горячего водоснабжения и отопления связана с недоработками управляющих компаний. Депутаты заострили внимание на фактах прекращения подачи электроэнергии в Мурманске и недостатках в системе информирования населения в таких ситуациях. По словам главы Минэнерго, во избежание повторения подобного, запланировано проведение в этом году штабных межведомственных учений.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях». Он разработан в развитие положений федерального закона «О противодействии терроризму» и устанавливает административную ответственность за неисполнение решений принятых областной антитеррористической комиссией. Предусмотрены соответствующие штрафные санкции: для граждан – от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от трёх до пяти тысяч, для юридических лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей.

Во втором чтении принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа». Он приводит региональную нормативную правовую базу в соответствие с федеральной и распределяет полномочия между областным и муниципальным уровнями в части ценовой политики в области транспортных услуг.

Парламентарии рассмотрели вопрос о вынесении на референдум законопроекта, предложенного региональным отделением партии «ПАРНАС». Дума приняла решение, что данная инициатива не соответствует требованиям федерального и регионального законодательства.

Депутаты одобрили перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области на муниципальный уровень (нежилое помещение в Заозёрске, земельные участки в Ловозере и плавательный бассейн в Кандалакше).

Также парламентарии одобрили кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района Мурманска на десятилетний срок полномочий.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 233 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 24 копейки, евро – почти на 11 копеекНа торгах установилось некоторое равновесие-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХИзменения в жилищном законодательстве могут вызвать непонимание и обеспокоенность гражданУтверждены правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения