В рамках «правительственного часа» депутаты поговорили о высокой колейности

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. В нём участвовали: депутаты регионального парламента, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Чернышенко, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, руководители органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области. Вел заседание председатель областной думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели 13 вопросов.

В рамках «правительственного часа» была представлена информация областного Минтранса о содержании автодорог регионального и межмуниципального значения в зимний период. По словам главы ведомства Дмитрия Соснина, с 1 по 9 января 2017 года осуществлялось перекрытие ряда автодорог в связи с неблагоприятными погодными условиями. Немало нареканий вызвало у депутатов состояние дворовых территорий, обслуживание которых находится в компетенции управляющих компаний. Были подняты проблемы конкретных муниципалитетов: обеспечение освещенности дороги в Росляково, высокая колейность участка в районе г.Снежногорска, расчистка улиц посёлка Никель.

О результатах мониторинга технологических отключений на объектах и системах жизнеобеспечения Мурманской области с начала отопительного периода 2016-2017 годов депутатов проинформировал министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский. Согласно представленной им информации, почти половина всех отключений от горячего водоснабжения и отопления связана с недоработками управляющих компаний. Депутаты заострили внимание на фактах прекращения подачи электроэнергии в Мурманске и недостатках в системе информирования населения в таких ситуациях. По словам главы Минэнерго, во избежание повторения подобного, запланировано проведение в этом году штабных межведомственных учений.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях». Он разработан в развитие положений федерального закона «О противодействии терроризму» и устанавливает административную ответственность за неисполнение решений принятых областной антитеррористической комиссией. Предусмотрены соответствующие штрафные санкции: для граждан – от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от трёх до пяти тысяч, для юридических лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей.

Во втором чтении принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа». Он приводит региональную нормативную правовую базу в соответствие с федеральной и распределяет полномочия между областным и муниципальным уровнями в части ценовой политики в области транспортных услуг.

Парламентарии рассмотрели вопрос о вынесении на референдум законопроекта, предложенного региональным отделением партии «ПАРНАС». Дума приняла решение, что данная инициатива не соответствует требованиям федерального и регионального законодательства.

Депутаты одобрили перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области на муниципальный уровень (нежилое помещение в Заозёрске, земельные участки в Ловозере и плавательный бассейн в Кандалакше).

Также парламентарии одобрили кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района Мурманска на десятилетний срок полномочий.