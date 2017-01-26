В рамках празднования Татьяниного дня в Мурманске состоялось традиционное массовое катание на льду

Для активной молодежи и всех жителей Мурманска комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города вместе с «Объединением молодежных центров и клубов» подготовил спортивно-развлекательный праздник «КомиксZone», прошедший на льду спорткомплекса «Строитель».

– Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы представители молодого поколения оставались в столице Заполярья, которой нужны новые силы, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Поэтому нас радует то, что мы видим интерес ребят к обучению в Мурманске, к городским мероприятиям, которые пропагандируют здоровый образ жизни и любовь к своему городу.

В катании приняло участие более 300 человек, хорошее настроение было обеспечено всем. Праздничная программа оказалась насыщенной и по-настоящему интересной, так что даже сильный ветер оказался нипочем.

И конечно же, не обошлось без конкурса для Татьян. Все виновницы торжества получили приятные подарки прямо на выходе на лед.

Также с праздником всех студентов и Татьян поздравил заместитель председателя городского Совета депутатов Михаил Белошеев. Он пожелал виновникам торжества хорошего настроения и активного отдыха в свободное от занятий время.