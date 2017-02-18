В районе дороги Кировск – Кукисвумчорр проведут принудительный спуск лавин

19 февраля с 10.00 до 18.00 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 16-19 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно (на период подготовки и проведения подрыва) ограничиваться движение транспортных средств: по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»); по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская; по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».

Нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ категорически запрещено.

Перед началом проведения работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Кировска 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

Как сообщат Главное управление МЧС России по Мурманской области, крупнейший горный массив на Кольском полуострове хоть и не очень высокий, но крайне опасный. Каждый зимний сезон здесь сохраняются риски сходов лавин. В настоящее время, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 степень лавинной опасности. Это значит, что ход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.

Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.