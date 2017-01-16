Мурманская область. Арктика16.01.17 09:42
В районе Кировска продолжают предупредительный спуск лавин
Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска, 16 января с 12.00 до 20.00 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах:
№№ 48-б – 48-в (охраняемая территория карьера «Центральный» Восточного рудника АО «Апатит»);
«Электрический цирк» (западный борт горы Расвумчорр, у промышленной площадки Расвумчоррского рудника).
С целью обеспечения личной безопасности категорически запрещено нахождение в опасной зоне проведения работ!
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