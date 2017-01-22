В районе озера Вудъявр сошла лавина. Есть жертвы

22 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе озера Вудъявр под Кировском сошла лавина. Как сообщают спасатели, под сошедшую лавину попала незарегистрированная группа туристов из Арахангельска, в которой были 11 человек на снегоходах.

По предварительным данным под снегом оказались три человека. Остальные члены группы не пострадали. Предварительная информация по пострадавшим уточняется. Ведутся поисково-спасательные работы.

Для проведения поисковых работ на место происшествия выехали спасатели ПСП г.Кировск МАКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России оперативная группа Апатитского пожарно-спасательного гарнизона. На месте схода лавины были обнаружены два человека и два снегохода. Один человек погиб и один жив.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области создан оперативный штаб.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области открыта горячая линия по телефону 39-99-99.

Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасных районов.