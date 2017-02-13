В региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии приняли участие 74 старшеклассника Мурманской области

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии приняли участие 74 старшеклассника Мурманской области.

Олимпиада состояла из двух туров. Теоретический проходил на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» - участники должны были продемонстрировать глубокие знания из различных разделов биологии: биохимии, анатомии и физиологии, генетики и др.

Практический тур проходил в лабораториях Мурманского арктического государственного университета. При выполнении олимпиадных заданий участники показали владение методами биологического исследования, умение использовать лабораторное оборудование и реактивы, проводить необходимые расчёты.

По итогам олимпиады грамотами победителей и призёров были награждены учащиеся Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, школы № 10 города Кандалакши, мурманских школ № 5 и № 36, гимназий № 8 и № 10, североморской гимназии № 1 и гимназии № 1 города Апатиты.