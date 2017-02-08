В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по искусству приняли участие 29 старшеклассников Мурманской области

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре), в котором приняли участие 29 старшеклассников Мурманской области.

Участникам необходимо было продемонстрировать глубокие знания по истории разных видов искусства, владение специальной терминологией, умение анализировать культурно-исторические факты.

Лучшими по итогам олимпиады стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 9 и гимназии № 1 г. Североморска, средней общеобразовательной школы № 10 г. Кандалакши, средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска, гимназии № 6 и гимназии № 2 г. Мурманска, Мурманского политехнического лицея.