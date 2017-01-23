В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе приняли участие 85 юных филологов

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. В ней приняли участие 85 юных филологов – учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций области.

Члены регионального жюри, анализируя программу олимпиадных испытаний по литературе за несколько лет, отметили, что сложность заданий ежегодно возрастает, их содержание приобретает мультидисциплинарный характер. Теперь результаты участников олимпиады во многом зависят не только от их начитанности и специальных знаний в области литературы и литературоведения, но и от общей историко-культурной эрудиции, развитости аналитических навыков, умения найти в классических текстах и сформулировать собственные личностные смыслы.

Жюри регионального этапа олимпиады высоко оценило уровень подготовленности участников в текущем году.

Победителями и призерами олимпиады по литературе стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 г. Апатиты, средней общеобразовательной школы № 1 г. Ковдора, Мурманского международного лицея, мурманских гимназий № 2, 3, 5 и средней общеобразовательной школы № 36, Кольской средней общеобразовательной школы № 2, основной общеобразовательной школы № 21 и средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска, Хибинской гимназии г. Кировска, средней общеобразовательной школы № 266 г. Снежногорска, гимназии № 1 ЗАТО г. Североморска, гимназии № 1 г. Полярные Зори и средней общеобразовательной школы № 2 г. Кандалакши.