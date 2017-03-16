В региональном филиале ФГУП «Росморпорт»прошли учения по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта Мурманск

В Мурманском филиале ФГУП «Росморпорт» прошли учения по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта Мурманск. В ходе учений были задействованы оборудование и работники службы управления движением судов и отдела по техническому наблюдению за акваторией Мурманского филиала.

По легенде учений, неопознанное быстроходное судно в нарушение правил плавания в морском порту Мурманск без уведомления службы управления движением судов проследовало в направлении на выход из Кольского залива. Работники Мурманского филиала профессионально решили поставленные задачи: выявили нарушение, выполнили идентификацию нарушителя и осуществили необходимое оповещение оперативных служб в соответствии с установленным порядком.

Для ознакомления с ходом учений были приглашены представители пограничных, правоохранительных и аварийно-спасательных служб и ведомств.

По результатам учений их участники в рамках состоявшегося обсуждения обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, направленных на совершенствование взаимодействия служб и ведомств с целью обеспечения транспортной безопасности в акватории морского порта Мурманск и на подходах к нему.