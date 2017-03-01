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Мурманская область. Арктика01.03.17 17:04

В регионе утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестпривлекательности

Правительство Мурманской области утвердило «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Соответствующее поручение по итогам совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года, дал президент РФ Владимир Путин.

Благодаря внедрению целевых моделей в регионе будут упрощены процедуры и сокращены сроки получения разрешения на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, постановки недвижимости на кадастровый учёт, присоединения к электросетям, газу, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также будут  расширены возможности привлечения инвестиций и работы с инвесторами, поддержки предпринимательства. В части совершенствования контрольно-надзорной деятельности при организации проверок будет внедрен риск-ориентированный подход, утвержден порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Ежемесячно информация о ходе реализации «дорожных карт» будет заноситься в информационную систему «Region-ID», специально разработанную для этих целей.

Первые итоги достижения целевых показателей, установленных в «дорожных картах» упрощения процедур ведения бизнеса, будут подведены уже в июне текущего года.

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