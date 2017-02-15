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Мурманская область. Арктика15.02.17 16:44

В репетиционном экзамене по русскому языку приняли участие более трёх тысяч выпускников Мурманской области

Более трёх тысяч выпускников 11 классов приняли участие в репетиционном экзамене по русскому языку, который состоялся 15 февраля. Все проходило, как на экзамене: контроль на входе в пункт проведения экзамена, при себе только черная гелевая ручка и паспорт, удаление за нарушение Порядка проведения единого государственного экзамена и т.д.

Контрольные измерительные материалы также были максимально приближены к настоящим. Их для проведения репетиционного экзамена разработали специалисты Мурманского областного института развития образования в соответствии со спецификацией, утверждённой Федеральным институтом педагогических измерений. Работа, на выполнение которой отводилось 3 часа 30 минут, состояла из двух частей: первая часть включала 24 задания, вторая – одно задание.

«Репетиционные экзамены в Мурманской области проводятся ежегодно и для выпускников 9 классов, и для выпускников 11 классов. Они позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период. Репетиционный экзамен позволяет всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий. Результаты экзамена будут объявлены до 23 февраля. Познакомиться с ними ребята смогут в своих школах, а также на едином портале государственных услуг», – прокомментировала министр образования и науки Наталия Карпенко.

Параллельно с репетиционным экзаменом проходила акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой свои силы пробовали родители выпускников, главы муниципалитетов, а также министр образования и науки Мурманской области. Приняв участие в акции, они смогли познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ изнутри – с точки зрения обучающегося.

По завершении обработки материалов в Региональном центре обработки информации и проверки развернутых ответов экспертами предметной комиссии результаты репетиционного экзамена будут направлены в образовательные организации. Специалисты Мурманского областного института развития образования подготовят аналитические материалы, которые позволят учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену.

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