В Ревде в квартире обнаружили лабораторию по производству марихуаны

Оперативникам ОМВД России по г.Мончегорску поступила информация о том, что жительница города занимается распространением на территории города наркотика растительного происхождения. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали жительницу Мончегорска 1983 года рождения в момент сбыта марихуаны. Согласно проведенной экспертизе, северянка продала 0,9 грамма наркотика растительного происхождения.

По факту сбыта наркотика в отношении ранее не судимой жительницы Мончегорска полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники мончегорского наркоконтроля выяснили, что подозреваемая занималась культивированием конопли в своей квартире в поселке Ревда, где она проживала до недавнего времени до переезда в Мончегорск. Оперативники выехали в Ревду, и в ходе обыска обнаружили в квартире лабораторию по производству марихуаны.

Полицейские установили, что в помещении была оборудована тайная кладовая, в которой находился специальный парник с кустами конопли. Высушенные и измельченные побеги растения подозреваемая хранила в пластиковых бутылках. Всего в ходе обыска сотрудники полиции изъяли 4 бутылки общим объемом 7 литров, что может составлять более 1 килограмма марихуаны. В настоящее время изъятое вещество направлено на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту хранения и культивирования наркотика растительного происхождения проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 228 и 231 УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.