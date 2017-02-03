Прокуратурой г.Североморска осуществляется регулярный мониторинг сложившейся на территории ЗАТО г.Североморск ситуации по уборке снега и устранению наледи.

За период с 1 января текущего года по настоящее время прокуратурой города выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию жилищного фонда управляющими организациями, в связи с чем в адрес руководителей ООО «Североморскжилкомхоз» в январе внесено 4 представления с требованием устранения нарушений и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено 4 административных производства по признакам правонарушений, предусмотренных статьей 7.22 КоАП РФ в отношении руководителей управляющих организаций.

Также в связи с отсутствием контроля со стороны должностных лиц муниципального жилищного контроля в адрес комитета по развитию городского хозяйства внесено представление. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле.

В результате принятых прокуратурой мер работа по уборке территорий от снега активизирована.