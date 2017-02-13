В России бедность воспроизводится в следующем поколении

Система социальной поддержки должна быть перестроена с учётом критерия нуждаемости для снижения уровня бедности в стране. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Газете.ру».

- Опыт последних десяти лет показывает, что растущие социальные расходы бюджетной системы не способствуют снижению бедности. Главная причина в том, что при оказании мер соцподдержки не учитывается критерий нуждаемости, а большая часть расходов распределяется по категориям, - сказал он.

По словам министра финансов, положение может исправить построение более рациональной системы социальных расходов бюджета. «Если посмотреть на структуру бедных в России, можно увидеть, что одна из самых крупных групп - это семьи с маленькими детьми и работающими преимущественно в неформальном секторе родителями. Это приводит к снижению производительности труда родителей и падению качества человеческого капитала детей - таким образом, бедность воспроизводится в следующем поколении», - подчеркнул Антон Силуанов.