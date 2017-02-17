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Мурманская область. Арктика17.02.17 14:05

В России чаще всего подделывают 5-тысячные купюры

Как сообщает ЦБР, за 2016 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 61046 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (36184 шт.).

Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (22321 шт.). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (15 шт.). При этом были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 рублей и 153 поддельные 5-рублевые монеты.

Поддельных банкнот иностранных государств за 2016 год было выявлено 4546 шт. Больше всего подделок обнаружено в ноябре – 863 шт., а минимум зафиксирован в январе – 149 шт. Подавляющее большинство поддельных банкнот  составили доллары США (4334 шт.). Были также обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские йены. Кроме того, среди подделок оказался один австралийский доллар.

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