В России собираются вводить экспресс-тестирование топлива на АЗС

Правительство нашло новый, достаточно радикальный способ борьбы с некачественным топливом. Росстандарт до конца года планирует ввести в России новую методику оценки качества топлива на основе экспресс-анализа, сообщает «Коммерсантъ». Экспресс-анализатор, разработанный в подведомственном институте ВНИИР, может вне лаборатории за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

Сейчас схема проверки предполагает направление проб на лабораторный анализ, что занимает около недели, а также требует существенных затрат - 15-25 тысяч рублей за каждый образец в зависимости от региона. Теперь, поясняют в Росстандарте, если проверка пробы непосредственно на АЗС или нефтебазе не выявит нарушений, отпадёт необходимость в лабораторном анализе. На него будут отправляться только те образцы, где экспресс-анализ выявил отклонения от стандартов. По оценкам ведомства, такой подход позволит в шесть-восемь раз снизить расходы на контроль качества топлива, увеличить охват проверок и сократить их сроки, а также снизить административное давление на добросовестный бизнес.

Росстандарт собирается начать применение экспресс-анализаторов в тестовом режиме уже в апреле в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Полноценного внедрения методики в ведомстве ожидают до конца года.

По данным Росстандарта, в 2016 году нарушения были обнаружены на 18% российских заправок, при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. Это самый низкий уровень за последние пять лет, в то время как годом ранее он был рекордно высоким - 42,5%. В то же время рост акцизов в последние два года и снизившаяся маржа нефтепереработки способствуют увеличению объёмов контрафактного топлива. По разным оценкам, объём контрафакта на рынке может составлять 6-10 млн тонн (около 8-15% от потребления бензина и дизельного топлива в РФ).