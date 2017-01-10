В России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья

Минюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жильё должника. Документ находится на стадии общественного обсуждения, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке сказано, что законоположение о данном запрете, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки.

Поскольку распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя, сказано в записке к документу.

Законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. метров на человека.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества. Согласно законопроекту, жильё должника может быть продано. При этом средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику. Ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, эту сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.

Также предполагается, что законопроект обеспечит защиту прав несовершеннолетних детей. Предложенные в документе меры, по мнению его составителей, позволят эффективнее бороться с неуплатой алиментов, а также обеспечивать несовершеннолетних жильем при разводе родителей, пишет ТАСС.

Как отметил глава ФССП, предложенный Минюстом законопроект не лишит должников права на жильё. «Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», - написал Парфенчиков в своём микроблоге в Twitter в ответ на запись бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, назвавшего этот законопроект «очень спорным», так как он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».

Парфенчиков напомнил, что Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок.

«Я бы рекомендовал внимательно изучить и решение КС, и сам законопроект. Полагаю, что это как раз путь к балансу прав и обязанностей. Именно в соответствии с положениями Конституции», - подчеркнул Парфенчиков.