В России высокая производительность труда из-за низких зарплат – Михаил Шмаков

В рамках прошедшего 26-27 февраля инвестиционного форума в Сочи председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «НТВ» сказал, что Россия не отстаёт от Запада в производительности труда. «Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату, то у нас производительность труда - самая высокая в мире, потому что зарплата - одна из самых низких, - сказал лидер ФНПР.

По его мнению, труд в России недостаточно оценен, и «надо приводить в соответствие с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться в повышение заработной платы».

Глава ФНПР считает неправильным экономию на социальных нуждах.

- Человеческий капитал - самый важный капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградировать, - сказал Михаил Шмаков.