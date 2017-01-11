В рождественском турнире по шахматам лучшими стали ребята кировской ДЮСШ

Кирилл Клюкин (фото), воспитанник детско-юношеской спортивной школы Кировска, стал победителем традиционного рождественского турнира по шахматам, который состоялся в Апатитах.

В этом году за победу боролись шахматисты из Кировска, Апатитов, Мурманска, Мончегорска и Оленегорска. Турнир проходил в лично-командном зачёте.

По итогам игр мончегорцы показали третий результат. Мурманчане завоевали «серебро». А убедительную победу одержали шахматисты кировской ДЮСШ. Занимается с ребятами тренер Геннадий Кузьмин.