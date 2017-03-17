18 марта наша страна отметит большой праздник – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией. Во всероссийских празднованиях примет участие и город-герой Мурманск: в 14 часов в сквере на Пяти Углах начнется народное гулянье «Русская весна».

В честь годовщины этого значимого события в Севастополь и Симферополь отправились книги о Мурманске с тёплыми пожеланиями от первых лиц города. Юбилейное издание «Мурманск-100… отсюда начинается Россия…» рассказывает об исторических вехах становления заполярной столицы и о том, с какими результатами Мурманск подошел к своему столетию.

Экземпляры книг, которые доставят руководству южных городов, подписали глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Стоит отметить, что в 2014 году, когда на референдуме жители Крыма и Севастополя приняли историческое решение стать субъектами РФ, мурманчане в числе первых поддержали собратьев: собрали средства, чтобы помочь дружественному городу Севастополю пережить сложные времена и вышли на торжественный митинг.