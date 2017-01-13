В Североморске отмечается тенденция снижения суммы задолженности по ЖКУ

Совещание межведомственной рабочей группы по повышению собираемости платежей населения и прочих потребителей ЖКУ на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск глава администрации Ирина Леонидовна Норина провела во исполнение поручения гбернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Главный вопрос совещания - принятие действенных мер по обеспечению собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Все присутствующие на заседании рабочей группы руководители и представители АО «АтомЭнергоСбыт», МУП «СТС», МУП «СВК», МБУ «МФЦ», ООО «ЕРЦ», ОАО «Мурманэнергосбыт», «КИО» администрации ЗАТО г.Североморск,«КРГХ» администрации ЗАТО г.Североморск, ОАО «Мурманоблгаз», ООО «СЖКХ», Управление ФССП по Мурманской области, судебные приставы г.Североморск, ФГКУ «Северрегионжилье», Прокуратура г.Североморска отметили положительную динамику по снижению задолженности населения и юридических лиц за потребленный ресурс в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Однако, более точные данные будут представлены на февральском заседании межведомственной группы.