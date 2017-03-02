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Мурманская область. Арктика02.03.17 06:45

В Североморске прошло выездное заседание транспортной коллегии

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось выездное заседание транспортной коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. В её работе приняли участие министр Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, глава администрации МО ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, депутаты Мурманской областной думы, представители Минтранса Мурманской области, администрации ЗАТО г.Североморск, Мурманского областного совета профессиональных союзов, Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, Отдела ГИБДД МО России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной, Управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области, Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор).

О результатах реализации и положительном социально-экономическом эффекте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» в рамках муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы доложил заместитель главы администрации МО ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущего содержания и ремонта автодорог, повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма, рассмотрена проблема организации транспортного обслуживания населения автотранспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, в том числе социально значимых муниципальных маршрутах на территории ЗАТО г.Североморск.

По итогам заседания были определены дальнейшие совместные действия для решения обозначенных проблем.

 

 

 

 

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